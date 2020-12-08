В Роспотребнадзоре рассказали о самочувствии привитых "ЭпиВакКороной"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Добровольцы, привитые в рамках пострегистрационных испытаний вакцины "ЭпиВакКорона", чувствуют себя хорошо. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Первой дозой были привиты 672 добровольца старше 18 лет и 96 добровольцев старше 60 лет. Нежелательных последствий у них не выявлено, все чувствуют себя хорошо", – говорится в сообщении.

В пресс-службе также уточнили, что "ЭпиВакКорона" хранится при температуре от 2 до 8 °С, что делает ее удобной для транспортировки.

Ранее в центре "Вектор" назвали условия вакцинации "ЭпиВакКороной". В течение 3 недель после введения вакцины от коронавируса следует избегать переохлаждения, перегрева и не употреблять алкоголь.