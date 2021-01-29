Евродепутаты заявили о двойных стандартах Google и Apple

09:55
Фото: depositphotos/wolterke
Евродепутаты от Болгарии и Бельгии Ангел Джамбазки и Том Вандендрисе осудили решение Google, Apple и Amazon удалить социальную сеть Parler со своих платформ, передает RT.
"Все три компании заявили, что приложение не соответствует стандартам модерации контента, но на деле мы все наблюдали применение двойных стандартов и нарушение свобод. Технологические гиганты сообща добивались ограничения свободы выражения мнений в интернете и уничтожения конкуренции соцсетей", – заявил Джамбазки.
Он напомнил, что компании удалили Parler со своих платформ в связи с протестами 6 января в Вашингтоне. Джамбазки и Вандендрисе заявили, что таким образом со стороны компаний были нарушены права граждан на свободу слова. По их мнению, представители компаний прячутся за пользовательскими соглашениями, пытаются контролировать доступ к рынку и всячески навязывают собственные политические установки.
"Это хрестоматийный пример "доктрины основных средств", в соответствии с которой компания, обладающая монополией, отказывает в предоставлении услуг",– сообщил Вандендрисе, призвав ЕК ввести санкции в отношении компаний за несоответствующее поведение.
8 января компания Google заблокировала приложение Parler в своем магазине Google Play, а спустя два дня Apple убрала Parler из своего онлайн-магазина, позднее такому же примеру последовала компания Amazon. Компании заявляли, что приняли такое решение из-за действий сторонников экс-президента США Дональда Трампа.
6 января Трамп заявил, что не планирует признавать поражение на выборах. По его словам, он не намерен сдаваться. После этого в Вашингтоне протестующие сторонники Трампа ворвались в здание конгресса.
При этом Байден официально вступил в должность президента США в среду, 20 января. Церемония принятия присяги на Библии состоялась на ступенях Капитолия в Вашингтоне.
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