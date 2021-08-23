Четыре религиозные организации из Украины и Латвии признали нежелательными в РФ

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность нескольких латвийских и украинских религиозных организаций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Речь идет о двух латвийских организациях, в их числе международное христианское движение "Новое поколение" и евангельская христианская церковь "Новое Поколение". Также говорится о двух украинских организациях – Духовное управление евангельских христиан украинской христианской церкви "Новое поколение" и Духовное учебное заведение международный библейский колледж "Новое поколение".
Их деятельность угрожает основам конституционного строя и безопасности России, пояснили в Генпрокуратуре. К настоящему времени информация о принятом решении направлена в Минюст РФ для их занесения в соответствующий перечень.
Уточняется, что иностранным или международным организациям, признанным нежелательными, запрещается открывать на территории России свои представительства, а также предписывается закрыть существующие. За продолжение осуществления своей деятельности им может грозить административная или уголовная ответственность.
Ранее по той же причине Генпрокуратура признала нежелательной деятельность бельгийской неправительственной организации International Partnership for Human Rights ("Международное партнерство за права человека").
Участвовать в работе иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории страны, россиянам запрещено. Соответствующий закон в июне этого года подписал президент РФ Владимир Путин. Под запрет подпадают граждане РФ, лица без гражданства, постоянно проживающие в России, и российские юридические лица.
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