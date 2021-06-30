Три британские и одна французская НПО признаны нежелательными на территории РФ

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Деятельность трех британских и одной французской неправительственных организаций на территории России признана нежелательной. Решение вынесла Генпрокуратура РФ, передает пресс-служба ведомства.

"По результатам изучения поступивших материалов 30 июня Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности иностранных неправительственных организаций Future of Russia Foundation ("Фонд Будущее России"), Великобритания, European Choice ("Европейский выбор"), Франция, Khodorkovsky Foundation ("Фонд Ходорковского"), Великобритания и Oxford Russia Fund ("Оксфордский российский фонд"), Великобритания", – говорится в сообщении.

Ранее Владимир Путин подписал закон о запрете россиянам участвовать в деятельности нежелательных в России неправительственных организаций (НПО) и за пределами страны. В частности, под запрет подпадают граждане РФ, лица без гражданства, постоянно проживающие в России, и российские юридические лица.

