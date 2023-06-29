Минюст РФ включил правозащитную группу "Агора" в перечень нежелательных организаций

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Минюст РФ внес международную правозащитную группу "Агора" (признана в РФ НКО-иноагентом) в перечень нежелательных на территории России организаций. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Минюстом России в перечень <...> включены следующие иностранные организации: Law Sofia Foundation (болгарский фонд "Право-София", куда входит группа "Агора". – Прим. ред.)", – говорится в публикации.

Также в перечень нежелательных попала американская христианская организация "Завет церквей TCCN".

Отмечается, что решение о включении указанных организаций в перечень принято на основании частей 1, 4 и 7 статьи 3.1 ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека", а также соответствующего решения Генпрокуратуры.

Генеральная прокуратура РФ признала группу "Агора" нежелательной организацией 19 июня. В ведомстве объяснили это тем, что данная организация несет угрозу основам конституционного строя и безопасности России, в частности, оказывает поддержку оппозиционерам с выраженной антироссийской позицией.

