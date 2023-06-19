Генпрокуратура признала нежелательной в РФ правозащитную группу "Агора"

Фото: 123RF/mistervlad

Российская Генпрокуратура признала нежелательной деятельность неправительственной организации "Международная правозащитная группа "Агора", следует из сообщения в телеграм-канале надзорного ведомства.

"По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности Law Sofia Foundation (Фонд Право-София, Международная правозащитная группа "Агора"), Болгария", – говорится в сообщении.

ГП считает, что организация несет угрозу основам конституционного строя и безопасности России. По данным надзорного ведомства, деятельность группы направлена на освещение и тиражирование фактов якобы ущемления прав и свобод россиян, оказание юридической поддержки оппозиционерам с выраженной антироссийской позицией. Речь идет в том числе о сторонниках признанных экстремистскими организаций, поделились в Генпрокуратуре.

Все материалы ведомство передало в российский Минюст для внесения информации в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.

Ранее ГП признала в России нежелательной деятельность американской религиозной организации "Завет церквей TCCN". По данным ведомства, она направляла собранные с граждан средства на поддержку ВСУ.