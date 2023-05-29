17:53Технологии
Wikimedia Foundation подал в суд на ГП РФ и РКН из-за блокировки материалов в "Википедии"
Фото: depositphotos/pressmaster
Тверской суд Москвы в июле рассмотрит административные иски фонда Wikimedia Foundation Inc., который владеет ресурсом "Википедия". Фонд через суд просит признать незаконным требование Генпрокуратуры РФ заблокировать доступ к ряду публикаций. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.
"Беседа по двум искам Wikimedia Foundation к Генеральной прокуратуре РФ, первому замгенпрокурора РФ Анатолию Разинкину, Роскомнадзору назначена на 10 июля в 09:45 и 11:25 по московскому времени", – отметила представитель суда.
Отмечается, что в исках компания обращается к суду и просит признать незаконными уведомления и от Роскомнадзора, который заявлял, что фонд нарушает порядок распространения информации на ресурсе "Википедия" и не следует требованиям Генпрокуратуры РФ.
Ранее судебный участок мирового судьи Москвы оштрафовал Wikimedia Foundation на 800 тысяч рублей из-за неудаления недостоверной информации на ресурсе. Согласно материалам дела, речь идет о статье про группировку "Джамаат Таблиг" (запрещена и признана экстремистской в РФ).
До этого компания была оштрафована на 1,5 миллиона рублей за отказ удалить информацию о боях за Ахтырку Сумской области в ходе спецоперации. Штраф размером 2 миллиона рублей также назначали за неудаление статьи под названием "Российская оккупация Запорожской области".
В РКН напомнили, что по требованию Генпрокуратуры РФ направляли уведомление администрации "Википедии" с требованием удалить недостоверные сведения о спецоперации на Украине.
"Актуальный репортаж": Минцифры планирует запустить российский аналог Википедии
Читайте также