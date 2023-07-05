Генпрокуратура признала деятельность НПО The Altai Project нежелательной в РФ

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Российская Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в стране американской неправительственной организации The Altai Project ("Алтай проект"), ключевым направлением которой является саботирование строительства газопровода "Сила Сибири – 2". Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

По данным ГП, руководство организацией проходит от лица ее директора – гражданки США Дженнифер Кастнер.

"The Altai Project призывает жертвовать денежные средства на проведение "правдивых" экологических исследований, которые докажут якобы пагубное влияние газопровода, а также на пропагандистскую работу в российском и международном обществе, целью которой является донести до общественности тезис о необходимости "сражаться за священные места" в Республике Алтай", – говорится в сообщении.

На портале организации, продолжили в ведомстве, также содержится призыв к участию в акциях протеста. Помимо этого, The Altai Project выступает против разработки Кара-Кульского месторождения. В качестве аргументов организация приводит якобы негативные последствия для экологии региона, уточнили в Генпрокуратуре.

Однако, отметили в ведомстве, при сохранении экологии разработка Кара-Кульского месторождения и строительство горно-обогатительного комбината будут помогать развитию горнодобывающей сферы и экономического потенциала Республики Алтай. На этом фоне The Altai Project наносит экономический ущерб РФ и действует в интересах иностранных компаний, заключили в ГП.

Ранее сообщалось, что Минюст РФ внес международную правозащитную группу "Агора" (признана в РФ НКО-иноагентом) в перечень нежелательных на территории России организаций. Также в этот список попала американская христианская организация "Завет церквей TCCN".