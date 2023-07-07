Генпрокуратура признала нежелательным в РФ норвежский фонд "Дом прав человека"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность норвежского фонда "Дом по правам человека" (Human Rights House Foundation) на территории России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательными на территории России деятельности международной организации Human Rights House Foundation (HRHF, Фонд "Дом прав человека"), Норвегия, а также входящих в созданную HRHF международную сеть так называемых "Домов прав человека" (иностранные неправительственные организации)", – говорится в сообщении.

В число других вошли структуры НПО, базирующиеся в Литве, Армении, Грузии, Крыму и на Украине. По информации Генпрокуратуры, партнерами фонда являются Евросоюз, а также МИД Великобритании, Норвегии, Нидерландов, Литвы, Польши, Чехии, Швейцарии.

В ведомстве сочли, что деятельность организации направлена дестабилизацию общественно-политической обстановки, нарушение территориальной собственности РФ и дискредитацию проводимой руководством страны внутренней и внешней политики. Этим, по данным Генпрокуратуры, организация занимается с начала СВО.

Ранее Минюст признал нежелательной на территории России деятельность международной НПО "Всемирный фонд природы" (WWF) (признана иноагентом в РФ). До этого аналогичное решение приняла Генпрокуратура. Там пришли к выводу, что организация, прикрываясь своей деятельностью, реализует проекты, угрожающие экономической безопасности.

