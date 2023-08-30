Суд оштрафовал блогера Светова за нарушение правил деятельности иноагента

Фото: vk.com/svetov_official/svetov_official (Михаил Светов признан в РФ иноагентом)

Столичный Савеловский суд оштрафовал лидера организации "Гражданское общество", активиста Либертарианской партии, блогера Михаила Светова (признан в РФ иностранным агентом) на 40 тысяч рублей за нарушение правил, касающихся деятельности иноганетов. Об этом сообщает ТАСС.

"Светову назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 000 рублей", – сказали в пресс-службе суда.

Отмечается, что активиста признали виновным в совершении административного нарушения по статье о непредоставлении иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, предоставление которых предусмотрено законодательством РФ об иноагентах.

Светов был включен министерством юстиции РФ в список физических лиц-иноагентов 18 ноября 2022 года.

Ранее в отношении него Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма. Отмечалось, что Светов исполнил песню про Степана Бандеру для подписчиков своего канала, это стало причиной возбуждения дела.



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