Минкульт проверяет Басту из-за "непатриотичного высказывания" – СМИ

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Министерство культуры РФ проверяет рэпера Василия Вакуленко, больше известного как Баста, из-за "непатриотичного высказывания", прозвучавшего в выпуске шоу блогера Анастасии Ивлеевой, сообщает Life.ru со ссылкой на источник.

В ведомство поступило два заявления с требованием отменить концерт музыканта в Ставрополе, запланированный на 8 июня. Местные активисты считают, что исполнитель пренебрежительно высказался в отношении действий России, поэтому ему не нужно выступать.

Баста якобы обозначил свое отношение к СВО на Украине фразой "Смотрим кино дальше". Кроме того, рэпер допустил, что мог бы уехать из России.

"Я размышлял о том, чтобы куда-то поехать. С другой стороны, я не могу никуда поехать, потому что у меня работает большое количество людей. Как семьянин и вообще человек, ответственный за людей, с которыми я вместе работаю и считаю своими друзьями, как бы я мог… Честно могу сказать, без иронии: я с этой землей связан как-то и физически, и ментально. Я не могу отсюда уезжать надолго, как бы здесь ни было тяжело. Поэтому смотрим кино дальше", – заявил артист.

Вакуленко сообщил, что у него есть знакомые, которые сейчас живут за границей. При этом музыкант добавил, что его супруга также не хочет покидать Россию.

28 марта Баста дал концерт в Московском метрополитене в рамках проекта "Музыка в метро". Мини-концерт исполнителя состоялся на станции "Курская". Он исполнил свои главные хиты – "Выпускной", "Сансара", "Моя игра", "Неболей".

Рэпер Баста дал концерт на станции метро "Курская"

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