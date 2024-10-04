Юрист Хаминский: дело Блиновского могут возобновить, когда его уволят из ВС РФ

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

В отношении Алексея Блиновского могут снова возбудить уголовное дело, когда закончится его контракт с Минобороны России. Об этом изданию News.ru рассказал руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский.

Адвокат отметил, что для прекращения дела Блиновскому необходимо получить государственную награду. При этом, по его словам, раньше в российской правовой системе не было подобных норм, которые давали бы возможность избежать уголовного наказания из-за участия в боевых действиях.

"С началом СВО возникла необходимость предоставить такие преференции гражданам, заключившим контракт с министерством обороны в период мобилизации или военного положения",– поделился Хаминский.

Он также подчеркнул, что Блиновский заключил контракт с Минобороны, не получив одобрения следственных органов. Теперь мужчине необходимо, чтобы его командование направило в следственные органы ходатайство о приостановлении производства по его делу.

"Во-вторых, в период службы Блиновский должен быть награжден государственной наградой или комиссован по ранению", – добавил адвокат.

Кроме того, условием для завершения дела может стать увольнение по достижению предельного возраста, а также завершение периода мобилизации или военного положения. Если Блиновского уволят из вооруженных сил в связи с истечением срока его контракта, разбирательства против него возобновятся.

В марте этого года следствие обвинило блогера Елену Блиновскую и ее супруга Алексея в уклонении от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, 706 из которых они успели легализовать. Тогда же им предъявили обвинение в окончательной редакции.

Позже в СМИ появилась информация о том, что Блиновский ушел на службу в зону СВО. По данным телеграм-каналов, мужчина вступил в ряды участников специальной военной операции, чтобы реабилитироваться и добиться освобождения супруги из СИЗО.

В сентябре стало известно, что его задержали в зоне СВО.