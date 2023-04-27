МВД опубликовало видео с обыском в гардеробе Блиновской

МВД РФ опубликовало видео с обыском в гардеробе блогера Елены Блиновской. Утром 27 апреля ее задержали по уголовному делу о неуплате налогов в особо крупном размере. Видеокадры были размещены в телеграм-канале "МВД МЕДИА".

Поводом для возбуждения дела в отношении блогера стали документы, поступившие в подразделение из столичного управления Федеральной налоговой службы (ФНС).

Согласно информации СМИ, Блиновская хотела скрыться, вылетев за границу через Белоруссию. Она была задержана на автомобиле при попытке пересечь границу.

По данным прессы, Блиновскую могли предупредить о задержании заранее, поскольку сначала она планировала вылететь в Казахстан, а затем резко поменяла планы, опасаясь, что ее застанут в аэропорту. Позже в пресс-центре МВД России подтвердили, что у Блиновской были авиабилеты на рейс Москва – Ташкент.

Также были показаны кадры задержания блогера, которые опубликовал Следственный комитет (СК) РФ.