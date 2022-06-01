Песков заявил, что мир стоит на пороге продовольственного кризиса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Мир стоит на пороге продовольственного кризиса из-за введенных против РФ ограничений и ситуации с зерном на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, украинские власти заминировали подходы к черноморским портам, из-за чего невозможна отгрузка оттуда пшеницы. Песков отметил, что Россия этому никак не препятствует.
Он подчеркнул, что Москва готова посодействовать с проводкой до международных вод судов, загруженных зерном. Пресс-секретарь президента России добавил, что Турция, генсек ООН Антониу Гутерреш и все главы государств, которые вели такие разговоры, получили детальное разъяснение, что Россия не препятствует отгрузке пшеницы.
"Если Украина удосужится перейти к разминированию портов и обеспечению условий для безопасной морской навигации, то тогда Россия будет готова оказать содействие с проводкой до международных вод судов, которые будут загружены зерном. Никаких препятствий со стороны России нет, но одновременно Россия не является стороной, которая минировала эти порты", – приводит слова Пескова РИА Новости.
Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что установленные Украиной мины препятствуют выводу судов с зерном из украинских портов. По его словам, еще одной проблемой является возможность доставки российской продукции на рынки из-за вопроса страховки в шестом пакете санкций.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин
заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Мировые цены на еду за 2021 год выросли почти на 30%
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