Сенатор прокомментировала угрозы Киева уничтожить Крымский мост

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Сенатор, член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди прокомментировала слова советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаила Подоляка о планах Киева уничтожить Крымский мост. Об этом сообщает RT.

Ковитиди подчеркнула, что Крымский мост не строила украинская сторона, поэтому не им его сносить.

"Необходимо понимать, что все, что касается безопасности России, является чрезвычайно важным для каждого из нас. Любое посягательство на государственный суверенитет будет жестко пресечено", – отметила сенатор.

Ранее Подоляк заявил, что киевское руководство планирует разрушить Крымский мост. При этом он не уточнил, каким именно образом это планируется сделать.

До этого депутат Рады Алексей Гончаренко рассказал, что Киев провел переговоры с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом о плане уничтожения Крымского моста. По словам украинского парламентария, беседа состоялась в ходе саммита НАТО в июне.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

