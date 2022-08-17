В Совфеде ответили на планы Киева разрушить Крымский мост

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Крымский мост находится под надежной защитой, его охрану постоянно усиливают, в связи с чем нанесение объекту ущерба фактически невозможно, считает сенатор Сергей Цеков.

"Поэтому то, что они могут посягнуть на мост, отрицать невозможно, но, то, что мы мост защищаем по максимум, причем отовсюду – с воздуха, из-под воды, с земли, это безусловно. С охраной моста все серьезно, кроме того, охрана моста усиливается. Они могут посягнуть, но до моста не доберутся", – сообщил он ТАСС.

Сенатор также заявил о невозможности технически нанести мосту серьезный вред.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что киевское руководство планирует разрушить Крымский мост. При этом он не уточнил, каким именно образом это планируется сделать.

До этого депутат Рады Алексей Гончаренко рассказал, что Киев провел переговоры с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом о плане уничтожения Крымского моста. По словам украинского парламентария, беседа состоялась в ходе саммита НАТО в июне.

Также Гончаренко опубликовал снимок, который был сделан якобы на переговорах, на котором, кроме него и Уоллеса, запечатлен экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

