Россия никогда не просила о переговорах с Украиной – Лавров

Фото: kremlin.ru

Россия никогда не просила о переговорах с Украиной, но всегда была готова выслушать заинтересованных в диалоге. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

Он пояснил, что Москву обвиняют в том, что она якобы просит о переговорах, чтобы выиграть время для сбора дополнительных сил для спецоперации.

"Ну, это и смешно, и неприятно потому, что люди врут, врут откровенно", – сказал Лавров.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что нельзя говорить о переговорах России и Украины, пока Киев их отрицает.

Он добавил, что для начала диалога нужна политическая воля киевских властей и их готовность обсуждать требования Москвы.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!