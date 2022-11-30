Блинкен заявил, что поддержка Украины – лучший способ ускорить переговоры

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Американские власти считают, что их военная помощь Украине приближает стороны к переговорам. Такое мнение выразил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

По его мнению, если ситуация в зоне боевых действий будет складываться в пользу украинской стороны, у Киева будет преимущество и во время переговорного процесса.

"Лучший способ ускорить перспективы дипломатии – это продолжать нашу поддержку Украины и склонять результаты на поле боя в ее пользу. Это также поможет гарантировать, что у Украины будет сильнейшая из возможных переговорных позиций, когда наметятся переговоры", – высказался он.

Американский политик считает, что у России в планах на время заморозить конфликт, а затем начать с новой силой.

Ранее президент США Джо Байден распорядился выделить Украине пакет военной помощи на 400 миллионов долларов. О видах вооружения, которое будет направлено в Киев, не сообщалось.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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