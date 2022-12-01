Экс-глава ЦРУ заявил, что конфликт на Украине закончится переговорами

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Экс-глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус сообщил, что Запад планирует завершить конфликт на Украине переговорным процессом. Об этом пишет Tagesspiegel.

"Боевые действия на Украине закончатся путем переговоров. <...> Однако ни Владимир Путин, ни Владимир Зеленский не готовы начать переговоры в данный момент", – сказал он.

По словам Петреуса, настанет время, когда американские и европейские представители власти помогут украинской и российской сторонам разрешить конфликт. Однако он подчеркнул, что Штаты будут до последнего поддерживать Киев, предоставлять военную помощь, а также вводить новые санкции против РФ.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что военная помощь Украине со стороны американской власти приближает стороны к переговорам. По его мнению, если ситуация в зоне боевых действий будет складываться в пользу украинской стороны, у Киева будет преимущество и во время переговорного процесса.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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