Полное отключение электричества на Украине станет катастрофой – ООН

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Полный выход украинской энергосистемы из строя станет катастрофой, считает координатор ООН по гуманитарным вопросам на Украине Денис Браун. Об этом со ссылкой на агентство Spiegel сообщает ТАСС.

"Если произойдет полное отключение электричества, то это будет катастрофой <…> Мы вместе должны подумать, что делать в этом случае", – заявила она.

Браун считает, что возможностей гуманитарного сообщества не хватит для помощи целой стране с населением в 40 миллионов человек. По ее словам, сейчас на территории Украины работают порядка двух тысяч сотрудников гуманитарных органов ООН.

В начале октября, после теракта на Крымском мосту, Россия начала наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как отмечал Владимир Путин, удары наносились военнослужащими РФ из высокоточного оружия.

Из-за последствий ударов украинские власти столкнулись с нехваткой компонентов для восстановления энергетической инфраструктуры страны, в связи с чем Киев затребовал помощь у западных партнеров.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

В "Укрэнерго" рассказали о сроках восстановления энергоснабжения Украины

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