Байден заявил Зеленскому, что Россия пытается использовать зиму как оружие

Фото: depositphotos/palinchak

Президент Соединенных Штатов Джо Байден на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Вашингтоне заявил, что Россия якобы пытается использовать зиму в качестве оружия.

"Он (президент РФ. – Прим. ред.)также пытается использовать зиму как оружие", – приводит слова американского лидера РИА Новости.

При этом Байден не сопроводил свое заявление каким-либо пояснением.

Ранее сообщалось, что после переговоров с президентом США у Зеленского запланировано выступление на совместном заседании обеих палат американского конгресса.

Перед встречей президентов США и Украины координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Байден посчитал хорошей возможностью встретиться с Зеленским "лицом к лицу" в связи с приближением зимы и вхождением в новую фазу спецоперации.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Президент Украины встретится с Джо Байденом в Вашингтоне – CNN

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!