21 декабря, 23:38Политика
Байден заявил Зеленскому, что Россия пытается использовать зиму как оружие
Фото: depositphotos/palinchak
Президент Соединенных Штатов Джо Байден на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Вашингтоне заявил, что Россия якобы пытается использовать зиму в качестве оружия.
"Он (президент РФ. – Прим. ред.)также пытается использовать зиму как оружие", – приводит слова американского лидера РИА Новости.
При этом Байден не сопроводил свое заявление каким-либо пояснением.
Ранее сообщалось, что после переговоров с президентом США у Зеленского запланировано выступление на совместном заседании обеих палат американского конгресса.
Перед встречей президентов США и Украины координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Байден посчитал хорошей возможностью встретиться с Зеленским "лицом к лицу" в связи с приближением зимы и вхождением в новую фазу спецоперации.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Президент Украины встретится с Джо Байденом в Вашингтоне – CNN
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