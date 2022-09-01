Макрон заявил о планах сделать армию Франции лучшей по оснащенности в Европе

12:55
Фото: AP Photo/Marko Mumm
Власти Франции планируют сделать армию страны лучшей по оснащенности на Европейском континенте, заявил французский лидер Эммануэль Макрон. Об этом сообщает ТАСС.
"Мы приняли программу вооружений до 2024 года, которая позволит нам восстановить наши возможности, и адаптировали стратегию к актуальной ситуации. Это позволит сделать французскую армию первой армией в Европе", – сказал он.
Также Макрон отметил необходимость укрепления имеющихся у Франции сил ядерного сдерживания.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон подписал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс. Он заявил, что этот шаг позволит Финляндии и Швеции укрепить их безопасность "перед лицом существующей угрозы в непосредственной близости от них".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: