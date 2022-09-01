Макрон заявил о планах сделать армию Франции лучшей по оснащенности в Европе

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Власти Франции планируют сделать армию страны лучшей по оснащенности на Европейском континенте, заявил французский лидер Эммануэль Макрон. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы приняли программу вооружений до 2024 года, которая позволит нам восстановить наши возможности, и адаптировали стратегию к актуальной ситуации. Это позволит сделать французскую армию первой армией в Европе", – сказал он.

Также Макрон отметил необходимость укрепления имеющихся у Франции сил ядерного сдерживания.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон подписал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс. Он заявил, что этот шаг позволит Финляндии и Швеции укрепить их безопасность "перед лицом существующей угрозы в непосредственной близости от них".