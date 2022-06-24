Во Франции ответили на благодарность "Уралвагонзавода" за САУ Caesar

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В Генштабе Вооруженных сил Франции отреагировали на заявление "Уралвагонзавода" о захвате российскими военными самоходных артиллерийских установок Caesar в ходе боев на Украине. Об этом сообщает Indépendant.

"Штаб полностью опровергает эту информацию", – заявил представитель Генштаба, не приведя конкретных данных.

Он также назвал данную информацию маловероятной и неправдоподобной.

"Нет никаких доказательств, подтверждающих эту информацию", – сказал военный.

Ранее "Уралвагонзавод" поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за поставленные Украине самоходные артиллерийские установки "Цезарь", которые впоследствии были захвачены российской армией. В УВЗ отметили, что техника "так себе" и не сравнится с "МСТА-С", но "в хозяйстве пригодится".

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.