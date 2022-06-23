"Уралвагонзавод" поблагодарил Макрона за поставленные Украине САУ "Цезарь"

Фото: AP Photo/Ludovic Marin

"Уралвагонзавод" поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за поставленные Украине самоходные артиллерийские установки "Цезарь", захваченные в дальнейшем российской армией. Об этом говорится в телеграм-канале УВЗ.

В УВЗ отметили, что техника "так себе" и не сравнится с "МСТА-С".

"Но тем не менее в хозяйстве пригодится. Шлите еще – разберем", – подчеркнул "Уралвагонзавод".

Ранее сообщалось, что "Уралвагонзавод" отправил в российские войска эшелон новейших танков Т-90М "Прорыв". Настоятель храма Димитрия Донского протоиерей Иоанн Брагин освятил бронемашины. Кроме того, на финальном этапе подготовки боевых машин в них были вложены рисунки и письма детей танкостроителей и православные иконы.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

