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Действия Евросоюза ведут Украину к кризису суверенного долга. Об этом сообщает американское издание Politico.

По словам авторов материала, главы западных государств часто напоминают о кредитах Украине в размере 18 миллиардов евро как об инструменте для "поддержания макрофинансовой стабильности страны".

"Однако, по мере того как усиливается давление на ее экономику из-за продолжающегося конфликта, основы экономики – и многовековая история – рисуют гораздо менее оптимистичный портрет реального воздействия финансовой поддержки Европы", – говорится в сообщении.

Киев пребывает в состоянии экономического разорения, поэтому Украине нужны не кредиты, а долговая сделка. Шанс на восстановление у украинской стороны есть, если стране передадут миллиарды евро на безвозмездной основе.

Также Киев в скором времени может прибегнуть к печатному станку для финансирования регулярных коммунальных услуг. Как правило, немцы и голландцы любят напомнить, что эти действия могут стать причиной экономической катастрофы, подчеркнули в издании.

По словам руководителя налогового комитета Верховной рады Даниила Гетманцева, госдолг государства на конец ноября превысил 107,46 миллиарда долларов. Его соотношение к ВВП оценивается в 83,1%.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона не отказывается от переговоров по вопросу конфликта на Украине. Однако он подчеркнул, что чем дольше они откладываются, тем тяжелее будет ситуация.

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