Макрон может лишить Путина высшего звания ордена Почетного легиона

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что может лишить Владимира Путина высшего звания ордена Почетного легиона – кавалера большого креста. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Президент РФ был принят в орден в 2006 году президентом Франции Жаком Шираком, став первым и единственным россиянином в данном звании. Говоря о возможности лишения Путина звания кавалера большого креста, Макрон назвал этот вопрос символическим, но важным.

"Я ничего не исключаю <...>, но сегодня у меня нет такого решения. (Такие решения. – Прим. ред.) наполнены многими смыслами, и я думаю, что следует выбирать подходящий момент для их принятия", – сказал действующий французский президент.

Ранее Макрон посетовал, что давно не говорил с Путиным. Французский лидер отметил, что много разговаривал с российским президентом "до и с начала конфликта на Украине", однако в последнее время переговоров не было.

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