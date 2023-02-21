Политолог назвал ожидаемым решение ЕС продлить санкции против России

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Политолог Александр Дудчак заявил, что решение ЕС продлить санкционные меры против РФ до 24 февраля следующего года было ожидаемым. Об этом пишет RT.

"Это ожидаемая новость. Мы давно привыкли жить в условиях этих санкций и никаких особых неприятностей по этому поводу не испытываем. Все идет своим чередом", – высказался эксперт.

Ранее стало известно, что Евросоюз принял решение о продлении санкций против РФ. Все антироссийские меры ограничений, согласно заявлению, продлили до 24 февраля 2024 года.

Уточнялось, что в санкционный список Евросоюза на данный момент входят 1 386 физических лиц и 171 компания.

До этого сообщалось, что в десятый пакет антироссийских санкций Евросоюза войдут торговые ограничения объемом 11 миллиардов евро.

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ЕК также предлагает распространить санкции на электронные компоненты, используемые в российских дронах, ракетах и вертолетах.



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