Евросоюз продлил действие санкций против России до 24 февраля 2024 года

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Евросоюз утвердил продление санкций против России на год. Данное постановление опубликовано в "Официальном журнале Евросоюза".

Все антироссийские меры ограничений, согласно заявлению, продлеваются до 24 февраля 2024 года. Решение вступает в силу на следующий день после его публикации в издании.

Уточняется, что в санкционный список Евросоюза на данный момент входят 1 386 физических лиц и 171 компания.

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заверил, что десятый пакет антироссийских санкций вступит в силу к 24 февраля 2023 года. Он заявил, что препятствия, которые остаются, будут преодолены и санкции в любом случае будут одобрены.

В десятый пакет санкций против России войдут торговые ограничения на 11 миллиардов евро. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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