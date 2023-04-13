Евтушенков покинул совет директоров Ozon на фоне санкций Великобритании

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Феликс Евтушенков, в отношении которого Великобритания ввела санкции, вышел из состава совета директоров Ozon. Об этом сообщается на сайте интернет-магазина.

"Ozon Holdings PLC объявляет о том, что Феликс Евтушенков вышел из состава совета директоров Ozon с 11 апреля 2023 года в связи с введением Великобританией персональных санкций против него. В ближайшее время это место останется вакантным", – говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что Ozon и ее дочерние структуры на данный момент не находятся под ограничениями со стороны Евросоюза, США, Великобритании и других юрисдикций.

Накануне Лондон обновил стоп-лист ограничений против РФ, внеся в него 11 новых позиций и одну поправку.

Под санкциями оказались дочь российского предпринимателя Сулеймана Керимова, жена политика Виктора Медведчука Оксана Марченко, совладелец холдинга USM Владимир Скоч, управляющий партнер АФК "Система", глава совета директоров ПАО "МТС" Феликс Евтушенков и дети бизнесмена Владимира Евтушенкова.

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