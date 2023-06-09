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С начала СВО Роскомнадзор заблокировал 206 тысяч ресурсов с фейками о спецоперации
Фото: depositphotos/jannystockphoto
Роскомнадзор с начала проведения спецоперации на Украине ограничил доступ к примерно 206 тысячам различных ресурсов, на которых размещались недостоверные материалы о СВО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы ведомства Вадима Субботина.
Кроме того, на подобных ресурсах размещались материалы с дискредитацией Вооруженных сил РФ, а также призывы к беспорядкам и несанкционированным акциям.
Субботин добавил, что эти сайты и ресурсы уже заблокированы, а все материалы удалены, в том числе из социальных сетей. По его словам, подобную работу Роскомнадзор проводит каждый день с начала спецоперации.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор составил в отношении "Ростелекома" протокол о пропаганде ЛГБТ. Причиной составления протокола стало обнаружение на аудиовизуальном сервисе Wink, которым владел "Ростелеком", фильмов, демонстрирующих нетрадиционные сексуальные отношения.
До этого в Госдуме попросили Роскомнадзор рассмотреть возможность разблокировки соцсети Twitter в России. Парламентарии отметили, что Twitter перестал блокировать аккаунты российских журналистов и госорганов, а также снижать их рейтинг в поисковой выдаче.
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