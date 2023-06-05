Роскомнадзор составил протокол на "Ростелеком" за фильм с ЛГБТ

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Роскомнадзор составил в отношении "Ростелекома" протокол о пропаганде ЛГБТ. Об этом объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщила в своем телеграм-канале.

Причиной составления протокола по части 2 статьи 6.21.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ ("Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения, с использованием интернета") стало обнаружение на аудиовизуальном сервисе Wink, которым владел "Ростелеком", фильмов, демонстрирующих нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения. Речь идет о картинах "Проклятие Чаки", "Английский цирюльник", "Бриджит Джонс: Грани разумного", "Как живой".

"Ростелеком" на это сообщил Роскомнадзору, что с 1 марта не владеет сервисом Wink. После этого управление пришло к выводу, что компания ответственна только за распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей двух целующихся "в сексуальном контексте" мужчин, которая содержится в фильме "Как живой" с маркировкой "16+".

Смольнинский районный суд Петербурга зарегистрировал административное дело в отношении "Ростелекома", материалы передали судье, к производству они пока не приняты.

Ранее суд оштрафовал национальную спутниковую компанию на 1 миллион рублей после показа на сервисе "Триколор Кино и ТВ" фильма, в котором демонстрировались нетрадиционные отношения. Отмечается, что в показанном фильме "Английский цирюльник" с маркировкой "16+" изображены две целующиеся "в сексуальном контексте" женщины.

До этого сообщалось, что онлайн-кинотеатры Premier, Start и ПАО "МегаФон" могут оштрафовать на сумму от 1 до 4 миллионов рублей или закрыть на срок до трех месяцев по статье о пропаганде ЛГБТ. Пресс-служба Start сообщала, что причиной составления протокола в отношении онлайн-кинотеатра стала демонстрация ЛГБТ-контента в фильме "Идеальные незнакомцы".

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