Суд оштрафовал спутниковую компанию на 1 млн рублей за показ фильма с ЛГБТ

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Национальную спутниковую компанию привлекли к административной ответственности в Санкт-Петербурге после показа на сервисе "Триколор Кино и ТВ" фильма, в котором демонстрировались нетрадиционные отношения, сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов города.

"Мировой судья привлекла к административной ответственности НАО "Национальная спутниковая компания" за совершение правонарушения, предусмотренного части 2 статьи 6.21.2 КоАП РФ ("Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол")", – указано в заявлении.

Отмечается, что в показанном фильме "Английский цирюльник" со знаком "16+" изображены две целующиеся "в сексуальном контексте" женщины. Как отметила защита НАО, фильм набрал всего 53 просмотра.

Суд назначил штраф размером миллион рублей. При этом компания полностью признала вину.

Кроме того, к ответственности привлекли редактора сайта "Триколор Кино и ТВ онлайн" Викторию Данилову. Она также признала свою вину. Ей назначили штраф в размере 200 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что онлайн-кинотеатры Premier и Start могут закрыть на 3 месяца по делу о пропаганде ЛГБТ. Дата заседания еще не определена.

5 декабря 2022 года Владимир Путин подписал законопроект о полном запрете ЛГБТ-пропаганды, педофилии и смены пола в РФ. Согласно поправкам, внесенным в законопроект "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", в России полностью запрещена пропаганда нетрадиционных отношений в соцсетях, СМИ, фильмах и рекламе.

В России стали избавляться от радужной символики из-за запрета пропаганды ЛГБТ