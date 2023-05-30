В Госдуму внесли законопроект о запрете операций по смене пола

Фото: 123RF/somchai20162516

В Госдуму внесли законопроект о полном запрете медицинских вмешательств, направленных на смену пола, сообщает депутат Петр Толстой в своем телеграм-канале.

"Зачем это делается? Мы сохраняем для потомков Россию – с ее культурными и семейными ценностями, традиционными устоями, ставя барьер на пути проникновения западной антисемейной идеологии", – написал Толстой.

Как указал парламентарий, инициатива вводит положение в закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ". Согласно нововведению, "запрещается осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола человека".

При этом документ предусматривает исключение для исправления врожденных аномалий у детей. Однако в таком случае медицинское вмешательство допускается только по решению врачебной комиссии, а не отдельным врачом, уточнил Толстой. Перечень таких учреждений и порядок принятия решений утвердит правительство РФ.

Кроме того, законопроект запрещает органам ЗАГС изменять документы на основе справок о смене пола, выданных в медицинских организациях. На данный момент такое возможно в случае предоставления справки о смене пола.

Ранее сообщалось, что в России планируют запретить смену пола без хирургической операции для борьбы с уклонистами. По словам источника в Госдуме, принятие соответствующих поправок связано не только с защитой семейных и традиционных ценностей, но и с началом призывной кампании.

Отмечалось, что поправки внесут в Семейный кодекс РФ, КоАП и другие федеральные законы, рассказала она.