Минюст РФ готовит отмену возможности смены пола в паспорте

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В министерстве юстиции РФ разрабатывают законодательную инициативу о запрете смены пола в паспорте и других документах. Об этом заявил министр юстиции РФ Константин Чуйченко в интервью ТАСС.

"Допустимость изменения пола была закреплена в российском законодательстве в 1997 году. В то время различные международные организации, в том числе Всемирная организация здравоохранения, задавали тон в формировании тех или иных норм", – объяснил Чуйченко.

На данный момент справка о смене пола является одним из оснований для внесения исправлений или изменений в паспорт и иные документы. При этом проведение хирургических операций для получения справки законом не предусматривается, подчеркнул министр.

Чуйченко также заявил, что, по статистике, с 2018 по 2022 год было зарегистрировано более 2 700 случаев смены пола. 190 граждан впоследствии заключили брак.

Министр отметил, что смена пола в документах затрудняет вопросы выхода на пенсию и помещения в исправительное учреждение в случае нарушения закона, а также создает другие юридические коллизии.

Ранее Минюст одобрил критерии ЛГБТ-пропаганды от Роскомнадзора. В нем среди прочего предлагается блокировать сайты, направленные на формирование положительного отношения к смене пола человека. Документ вступит в силу с 1 сентября 2023 и будет действовать до 1 сентября 2029 года.