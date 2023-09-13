В МИД РФ отвергли обвинения в подготовке Москвой госпереворота в Армении

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Информация о подготовке Россией госпереворота в Армении является вбросом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

До этого в западных СМИ распространилась информация о том, что в Армении находятся бойцы РФ, которые якобы должны организовать переворот в стране.

"Я могу квалифицировать это как вброс", – сообщила Захарова.

Она также заявила, что аналогичным образом оценил эту информацию председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, который назвал это "бредом сивой кобылы".

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил о том, что сообщения руководителей Армении о том, что Россия якобы сдала Нагорный Карабах, не соответствуют действительности.

До этого в МИД РФ выразили крайнее недовольство заявлениями премьер-министра Армении Никола Пашиняна о России в интервью итальянской газете La Repubblica, в котором армянский премьер заявил о возможности отдаления РФ от региона.

В РФ отметили, что Москва рассматривает отношения с Ереваном в сферах экономики и безопасности как равноправное, взаимополезное и доказавшее свою эффективность партнерство, а не как зависимость одной страны от другой.

В МИД прокомментировали слова премьера Армении Пашиняна об отдалении РФ от Южного Кавказа