Ереван по существу признал суверенитет Баку над Нагорным Карабахом – Путин

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Власти Армении по существу признали суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом, заявил Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ.

Он подчеркнул, что это не было российским решением, его приняло армянское руководство.

"Теперь мне президент Азербайджана Ильхам Алиев говорит: "Вы же знаете, что Армения признала, что Карабах наш, что вопрос о статусе Карабаха больше не стоит, он решен". И армянское руководство об этом публично заявило, посчитав и всю территорию до 1991 года в рамках Азербайджанской ССР, и назвав цифру, в которую входит и территория самого Карабаха", – сказал российский лидер.

Он отметил, что в данном случае России сказать нечего.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил о том, что сообщения руководителей Армении о том, что Россия якобы сдала Нагорный Карабах, не соответствуют действительности.

До этого в МИД РФ выразили крайнее недовольство заявлениями премьер-министра Армении Никола Пашиняна о России в интервью итальянской газете La Repubblica, в котором армянский премьер заявил о возможности отдаления РФ от региона.

В РФ отметили, что Москва рассматривает отношения с Ереваном в сферах экономики и безопасности как равноправное, взаимополезное и доказавшее свою эффективность партнерство, а не как зависимость одной страны от другой.