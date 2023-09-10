Лавров осудил Пашиняна за слова о том, что Москва "сдала" Нагорный Карабах Азербайджану

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Заявления руководителей Армении о том, что Россия якобы сдала Нагорный Карабах, не соответствуют действительности. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам саммита G20. Его слова приводит РИА Новости.

"Какой-то деятель, по-моему глава парламента, позволил себе высказаться в том плане, что Карабах Азербайджану отдала Россия. Более некорректного и нечестного высказывания трудно себе представить. Он сослался на то, что Карабах был отдан Россией Азербайджану, когда Путин, Пашинян и Алиев подписали в ноябре 2020-го первые трехсторонние договоренности. Это абсолютно не соответствует действительности", – пояснил глава российского МИД.

Лавров подчеркнул, что в документе ничего не говорится о статусе Карабаха. Более того, на момент составления договора, три лидера исходили из того, что по этому вопросу еще предстоят переговоры. Однако затем, на встрече в Праге, президенты подписали заявление, в котором они признают Алма-Атинскую декларацию 1991 года. Таким образом, премьер-министр Армении признал, что Нагорно-Карабхская область признается частью Азербайджана.

Ранее в российском МИД выразили крайнее недовольство заявлениями премьер-министра Армении Никола Пашиняна о России в интервью итальянской газете La Repubblica. В интервью Пашинян сообщил возможности отдаления РФ от региона. В РФ отметили, что Россия рассматривает отношения с Арменией в сферах экономики и безопасности как равноправное, взаимополезное и доказавшее свою эффективность партнерство, а не как зависимость одной страны от другой.