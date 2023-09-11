Песков прокомментировал возможный выход Армении из ОДКБ

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Россия не видит официальных сигналов о желании Армении выйти из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), есть лишь рассуждения прозападных аналитиков. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Мы видели много рассуждений на эту тему, в том числе и, скажем так, прозападно настроенные аналитики, которые есть в Армении, неоднократно об этом рассуждали. Но каких-либо официальных сигналов на этот счет не получали", – отметил он.

Как утверждает пресс-секретарь президента РФ, Россия не боится потерять союзника в лице Армении, поскольку Москва и Ереван остаются близкими странами по сотрудничеству.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил о том, что сообщения руководителей Армении о том, что Россия якобы сдала Нагорный Карабах, не соответствуют действительности.

До этого в российском МИД выразили крайнее недовольство заявлениями премьер-министра Армении Никола Пашиняна о России в интервью итальянской газете La Repubblica. В интервью Пашинян сообщил о возможности отдаления РФ от региона. В РФ отметили, что Россия рассматривает отношения с Арменией в сферах экономики и безопасности как равноправное, взаимополезное и доказавшее свою эффективность партнерство, а не как зависимость одной страны от другой.

В МИД прокомментировали слова премьера Армении Пашиняна об отдалении РФ от Южного Кавказа