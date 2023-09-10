Карабах запретил ввоз на свою территорию российской гуманитарной помощи из Азербайджана

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Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) не разрешили ввоз на свою территорию российской гуманитарной помощи, доставляемой через территорию Азербайджана. Об этом сообщает ТАСС.

"Учитывая отклонение азербайджанской стороной российского предложения относительно смягчения гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе, что сопровождалось новыми требованиями об изменении условий, власти Арцаха (Карабаха) посчитали неприемлемыми шаги Азербайджана и не разрешили ввоз гуманитарного груза Российского Красного Креста по дороге Агдам (Азербайджан) – Степанакерт (Нагорный Карабах)", – сообщил депутат парламента Армении Тигран Абраамян.

По его мнению, Азербайджан намеренно скрывает гуманитарную миссию для осуществления силовой операции в Нагорном Карабахе.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил о том, что сообщения руководителей Армении о том, что Россия якобы сдала Нагорный Карабах, не соответствуют действительности.

До этого в МИД РФ выразили крайнее недовольство заявлениями премьер-министра Армении Никола Пашиняна о России в интервью итальянской газете La Repubblica, в котором армянский премьер заявил возможности отдаления РФ от региона. В РФ отметили, что Россия рассматривает отношения с Арменией в сферах экономики и безопасности как равноправное, взаимополезное и доказавшее свою эффективность партнерство, а не как зависимость одной страны от другой.