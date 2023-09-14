РФ продолжает контакты по Карабаху и призывает обе стороны к сдержанности – Песков

Фото: kremlin.ru

Москва обеспокоена сохраняющейся напряженностью в Нагорном Карабахе, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Россия продолжает контакты с Арменией и Азербайджаном и призывает обе стороны к сдержанности, а также к действиям в духе подписанных трехсторонних документов, но с учетом новых реалий.

"Безусловно, мы обеспокоены тем, что напряженность не спадает и даже на некоторых участках имеет тенденцию к росту. Несмотря ни на что, Россия остается надежным гарантом безопасности", – сказал представитель Кремля.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российские миротворцы не справились со своей задачей в Нагорном Карабахе. По его словам, Карабах был зоной ответственности российских подразделений, но после закрытия Лачинского коридора ситуация с безопасностью в регионе изменилась.

При этом он заметил, что если бы миротворцев в Нагорном Карабахе не было, то ситуация вряд ли была бы лучше.

Боевые действия в Нагорном Карабахе активизировались 27 сентября 2020 года. 9 ноября было принято совместное заявление о прекращении огня. Однако в сентябре прошлого года ситуация на армяно-азербайджанской границе вновь обострилась.

Кроме того, 12 декабря 2022 года Азербайджан закрыл единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией. Также Баку периодически перекрывает поставки газа.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, должны принять гражданство его страны либо искать другое место для проживания.

Новости часа: РФ считает нужным приступить к подготовке мирного договора Баку с Ереваном