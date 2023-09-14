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14 сентября, 09:27

Политика

Пашинян заявил, что миротворцы РФ не справились с миссией в Карабахе

Фото: kremlin.ru

Российские миротворцы не справились со своей задачей в Нагорном Карабахе, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Politico.

По его словам, Карабах был зоной ответственности российских подразделений, но после закрытия Лачинского коридора ситуация с безопасностью в регионе изменилась.

При этом он заметил, что если бы миротворцев в Нагорном Карабахе не было, то ситуация вряд ли была бы лучше.

Боевые действия в Нагорном Карабахе активизировались 27 сентября 2020 года. 9 ноября было принято совместное заявление о прекращении огня. Однако в сентябре прошлого года ситуация на армяно-азербайджанской границе вновь обострилась.

Кроме того, 12 декабря 2022 года Азербайджан закрыл единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией. Также Баку периодически перекрывает поставки газа.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, должны принять гражданство его страны либо искать другое место для проживания.

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