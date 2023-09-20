Президент Азербайджана пообещал обеспечить все права армян Карабаха

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Баку обеспечит все права армян в Нагорном Карабахе, пишет ТАСС со ссылкой на слова президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Он уточнил, что в ходе встречи его представителя с карабахской общиной в городе Евлах Баку доведет до них свои взгляды на будущее совместное проживание.

"Все их права будут обеспечены – право на образование, культурные права, религиозные права, права на проведение муниципальных выборов", – подчеркнул президент.

Власти Нагорного Карабаха были вынуждены прекратить огонь и сложить оружие. При посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе, была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий.

21 сентября представители местного армянского населения и представители Баку встретятся в городе Евлах для обсуждения вопросов реинтеграции, прав и безопасности.

19 сентября Азербайджан начал локальные "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. Свои действия Баку объяснил необходимостью восстановления конституционного строя в регионе.

По последней информации, в результате боевых действий погибли не менее 32 человек, в том числе дети. Еще более 200 получили травмы.

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