ВС РФ уничтожили более 12 тыс танков и бронемашин противника с начала СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска с начала спецоперации на Украине уничтожили более 12 тысяч вражеских танков и бронемашин. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"С начала проведения специальной военной операции уничтожено <...> 12 009 танков и других боевых бронированных машин", – говорится в сообщении.

Кроме того, ВС РФ смогли ликвидировать свыше 13 тысяч военных автомобилей противника, 6,9 тысячи беспилотников, почти 6,5 тысячи артиллерийских орудий, 1 152 установки РСЗО, 475 самолетов, 438 зенитных ракетных комплексов и 249 вертолетов.

Накануне сообщалось, что российские тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" сожгли украинских диверсантов, пытавшихся переправиться через Днепр на острова для последующего форсирования левого берега.



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