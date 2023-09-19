19 сентября, 13:08Политика
Президент Турции заявил, что Путин не уйдет из Крыма
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин не собирается уходить из Крыма. Об этом в интервью телеканалу PBS сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
Как он рассказал, в 2014 году президент Турции уже поднимал эту тему в беседе с российским лидером, однако тогда их разговор ни к чему не привел.
"Я думаю, что в настоящее время это тоже не удастся", – добавил Эрдоган.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинские войска смогут осуществить захват Крыма в кратчайшие сроки, но не более чем за семь месяцев. При этом он считает, что подобное может произойти и за пять месяцев.
В Совфеде сочли слова Подоляка о захвате полуострова за семь месяцев "сладким сном". Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров подчеркнул, что Крым останется в составе России навсегда.
Семь лет назад Крым вошел в состав Российской Федерации
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