Президент Турции заявил, что Путин не уйдет из Крыма

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Владимир Путин не собирается уходить из Крыма. Об этом в интервью телеканалу PBS сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Как он рассказал, в 2014 году президент Турции уже поднимал эту тему в беседе с российским лидером, однако тогда их разговор ни к чему не привел.

"Я думаю, что в настоящее время это тоже не удастся", – добавил Эрдоган.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинские войска смогут осуществить захват Крыма в кратчайшие сроки, но не более чем за семь месяцев. При этом он считает, что подобное может произойти и за пять месяцев.

В Совфеде сочли слова Подоляка о захвате полуострова за семь месяцев "сладким сном". Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров подчеркнул, что Крым останется в составе России навсегда.

Семь лет назад Крым вошел в состав Российской Федерации