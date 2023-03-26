Глава парламента Крыма заявил, что Одесса должна перейти под контроль России

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

Одно из условий завершения специальной военной операции на Украине – это переход Одессы под контроль России. Об этом заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

"Обязательно Одесса должна быть под нашим контролем: иметь российский статус или нейтральный. Главное – находиться под контролем", – передает слова Константинова РИА Новости.

По его словам, Киев должен утратить свои агрессивные возможности, понимая, в каком состоянии остается Украина. Он также подчеркнул, что заключенный мир без полного уничтожения украинской фашистской страны как инструмента уничтожения России – это временное явление.

"Безусловно, Запад будет и дальше нас проверять на прочность. Мы будем всегда находиться в состоянии боевой готовности, какой бы документ ни был подписан", – заявил Константинов.

Он уверен, что необходимо полностью ликвидировать нацистскую идеологию. Кроме того, во время заключения мира обязательно установить условия, чтобы противник не смог найти возможность для несоблюдения и нарушения.

По словам главы парламента Крыма, враг, который исповедует нацистскую идеологию является бомбой замедленного действия для будущих поколений. И это очень опасное явление, подчеркнул Константинов.

Он считает, что подписание мирного договора возможно только на условиях России и после ее убедительной военной победы.

"У противника не должно быть никаких иллюзий на реванш", – заключил Константинов.

Ранее общественный деятель США Мэтт Крауч заявил, что поездка Владимира Путина в Мариуполь в очередной раз подтверждает, как сильно страны Запада ошибаются в оценках ситуации на Украине.

Он заявил, что западные СМИ пытаются показать гражданам США, что Россия потеряла контроль над конфликтом, а Украине "осталось совсем немного до победы".

По мнению Крауча, после поездки президента России в Мариуполь в этот нарратив "поверит только идиот".



Президент РФ Владимир Путин побывал в Мариуполе

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!