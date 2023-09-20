Политолог допустил смену власти на Украине

В отношениях между Украиной и странами Запада нарастает напряжение. С одной стороны, в США заявили, что собираются требовать от Киева отчетности за предоставленную финансовую помощь и не гарантируют ее продолжения. С другой стороны, власти Польши, Венгрии и Словакии приняли решение сохранить эмбарго на импорт украинской агропродукции. Разбираемся, могут ли союзники отвернуться от Украины.
"Конфликтов будет только больше"
В четверг, 21 сентября, в конгрессе США состоится выступление Владимира Зеленского. В преддверии этого спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что потребует от украинского лидера отчетность за помощь, оказанную американской стороной, и не гарантируют ее продолжения. "Я не собираюсь ничего обещать. У меня есть к нему вопросы: где отчетность о деньгах, которые мы уже потратили, каков план достижения победы. Я думаю, это то, что американское общество хочет знать", – подчеркнул он.
Примечательно, что напряженные отношения у Киева в последнее время складываются не только с Вашингтоном, но и с европейскими странами. Президент Польши Анджей Дуда, например, заявил, что Украина напоминает утопающего. "Тонущий человек чрезвычайно опасен, потому что он может утащить тебя за собой <...> Он может просто утопить спасателя", – отметил он.
По словам Дуды, Польше необходимо действовать в собственных интересах, чтобы защитить себя. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя размолвку между украинской и польской стороной, заявил, что манера поведения Киева со временем все меньше будет нравиться европейцам.
Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать эмбарго, касающееся экспорта украинского зерна и ряда других сельхозпродуктов в страны ЕС. При этом Польша, Венгрия и Словакия заявили, что на своей территории они сохраняют соответствующий запрет. В связи с этим Киев подал иски во Всемирную торговую организацию (ВТО).
Усмирить подчиненного
Запад не отвернется от Украины, несмотря на свои заявления. Об этом Москве 24 заявил политолог, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.
"Украина – это наконечник копья, направленного против России, и, соответственно, Киев будут поддерживать до последнего как ту страну, руками которой Запад ведет фактически силовую операцию против РФ", – объяснил эксперт.
По мнению эксперта, Западу Зеленский "надоел постоянными просьбами и сетованиями на слабую поддержку". Кроме того, украинский лидер уже оброс коррупционными делами, подчеркнул Шатилов.
"В Штатах, мне кажется, рассматривается вопрос смены Зеленского на более свежую, незапятнанную персону. Не исключаю, что такой жесткий стиль со стороны американцев, поляков в отношении украинского руководства обусловлен этим. Они хотят осадить своего зарвавшегося подчиненного и дать ему понять, что возможны варианты", – рассуждает политолог.
По мнению Шатилова, рокировка может случиться в любой момент и в разных форматах – от добровольной до насильственной отставки.
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