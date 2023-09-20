В Кремле прокомментировали аграрную войну между Польшей и Украиной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Конфликтов между Украиной и Польшей будет только больше, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает "Газета.ру".

Так пресс-секретарь президента РФ прокомментировал конфликт между странами на почве аграрного вопроса.

"Это не первый и не последний конфликт, их будет только больше. Украинский режим будет подобные манеры демонстрировать и дальше, они будут все меньше нравиться европейцам, даже таким оголтелым, как поляки и прибалты", – высказался он.

Песков подчеркнул, что РФ следит за тем, как развивается ситуация.

Ранее министр по европейским делам Польши Шимон Шинковский вель Сенк сообщил, что республика может перестать поддерживать Украину, если общественное мнение будет против на фоне аграрного скандала. По его словам, действия Киева не удивляют, однако они производят определенное впечатление на польское общественное мнение.

15 сентября Еврокомиссия решила не продлевать действие эмбарго на поставки зерна с Украины в обмен на обязательство Киева в течение 30 дней ввести правовые меры, направленные на предотвращение скачков объемов поставок зерна в Евросоюз.

Несмотря на это, Словакия до конца года продлила односторонний запрет на ввоз украинского зерна. Аналогичные решения приняли Польша и Венгрия.



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