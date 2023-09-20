Президент Польши сравнил Украину с утопающим, который может утянуть на дно

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Украину можно сравнить с утопающим, который может утянуть спасающего на дно, считает польский лидер Анджей Дуда. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Так президент Польши попытался объяснить решение республики продлить эмбарго на поставки украинского зерна. По его словам, Варшава старается защитить страну.

"Потому что если утопленник причинит вред и утопит нас, то он не получит помощи. Поэтому мы должны заботиться о своих интересах, и мы будем делать это эффективно и решительно", – подчеркнул он.

Ранее министр по европейским делам Польши Шимон Шинковский вель Сенк сообщил, что республика может перестать поддерживать Украину, если общественное мнение будет против на фоне аграрного скандала.

15 сентября ЕК решила не продлевать действие эмбарго на поставки зерна с Украины в обмен на обязательство Киева в течение 30 дней ввести правовые меры, направленные на предотвращение скачков объемов поставок зерна в Евросоюз.

Несмотря на это, Словакия до конца года продлила односторонний запрет на ввоз украинского зерна. Аналогичные решения приняли Польша и Венгрия.



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