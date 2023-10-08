Число заложников ХАМАС высокое, среди них могут быть и россияне – посол Израиля в России

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Количество заложников, взятых ХАМАС, высоко. Среди них могут быть и граждане России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла Израиля в Москве Александра Бен Цви.

Как сообщил посол, точных данных о количестве заложников в руках ХАМАС сейчас нет. Однако многие упоминают число около сотни.

"Сейчас все разбираются. Тут говорят, что среди них, может быть, и граждане России", – сообщил посол.

В субботу 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля. Армия Израиля объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи". По предварительным данным, в Израиле в результате ракетных обстрелов из Газы погибли 350 человек, ранены свыше 1,8 тысячи человек.

Ранее стало известно, что На здании посольства Израиля в Москве приспущен флаг. Люди несут цветы в память о жертвах эскалации конфликта с Палестиной.