Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

На здании посольства Израиля в Москве приспущен флаг. Люди несут цветы в память о жертвах эскалации конфликта с Палестиной. Об этом сообщает ТАСС.

Москвичи несут цветы к посольству Израиля в Москве. Многие букеты оформлены в цветах израильского флага. По периметру посольства дежурят машины полиции.

Люди хотят почтить память погибших в результате эскалации конфликта между Израилем и Палестиной. Ранее стало известно, что более 300 жителей Израиля погибли и более 1 500 пострадали в результате атак радикального палестинского движения ХАМАС.

В субботу 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной ракетной атаке из сектора Газа. Радикалы запустили в сторону Израиля более 3 тысяч ракет. Десятки вооруженных палестинцев проникли в четыре поселения, расположенных на израильской территории.